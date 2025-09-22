A Mattino Cinque i gestori del salone di parrucchieri di Montesilvano sull' annuncio per il parrucchiere gay VIDEO

Ilpescara.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il noto programma di Canale 5 “Mattino Cinque” si è occupato nei giorni scorsi della polemica partita dai social dove i gestori di un salone di parrucchieri di Montesilvano hanno pubblicato un annuncio di lavoro rivolto esclusivamente a parrucchieri gay. Nella puntata di venerdì 19. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

