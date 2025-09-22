A Marina di Ravenna il primo trofeo romagnolo di pesca canna da riva | due fratelli sul podio
Domenica la diga sud di Marina di Ravenna ha ospitato il 1° Trofeo Romagnolo di pesca canna da riva. Una ventina di ragazzini dai 7 ai 14 anni hanno partecipato dopo aver frequentato durante tutto l’inverno il corso di scuola pesca, dove gli istruttori Federali Fipsas hanno fatto conoscere ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: marina - ravenna
Malamovida a Marina di Ravenna: soccorso un ragazzo in coma etilico
Bovelix 2025: il torneo di beach volley in memoria di Vigor Bovolenta torna il 12 e 13 luglio a Marina di Ravenna
Beach Volley, a Marina di Ravenna si accende la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto
Novità a Marina di Ravenna: inaugura la #LudiMarina - la ludoteca del mare in Largo Walter Magnavacchi. Al suo interno, sarà possibile accedere gratuitamente ad una ricca collezione di giochi da tavolo e carte e di ruolo messi a disposizione dalla Pro Loco - facebook.com Vai su Facebook
A Marina di Ravenna il primo trofeo romagnolo di pesca canna da riva: due fratelli sul podio; Under 11 e under 14 protagonisti del 1° Trofeo Romagnolo di pesca a Marina di Ravenna; Aperte le iscrizioni per il Trofeo Gruppo Hera.
Inizia il Festivela a Marina di Ravenna: vela d'altura e Trofeo Epaminonda Ceccarelli - Inizia oggi la serie di appuntamenti che il Circolo Velico Ravennate riserverà all’altura nel mese di giugno. Scrive ilrestodelcarlino.it
“Un trofeo nel nome di ‘Ben’”. Il Palio della Voga ricorda il 17enne morto, la mamma con il suo giubbotto - Alla competizione tra bagnini di salvataggio, quest’anno alla Darsena di Ravenna, è stato dedicato un momento al ragazzo che ha perso la vita in moto il 17 luglio scorso. Riporta msn.com