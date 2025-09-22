A Lanciano un 5 al Superenalotto regala 23mila euro a un fortunato giocatore

Il SuperEnalotto premia l’Abruzzo. Nell’estrazione di sabato 20 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Lanciano, in provincia di Chieti, un “5” da 22.944,97 euro nella tabaccheria in via del Mare, 154. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: lanciano - superenalotto

