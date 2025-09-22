A Lanciano gli alpini sfilano per la pace FOTO

Le rappresentanze di 50 gruppi alpini della provincia si sono ritrovati a Lanciano, sabato 20 e domenica 21, per il raduno della VII zona. Una due giorni carica di emozioni per le penne nere, arrivate anche da zone più lontane dell'Abruzzo.Sabato in circa 200 hanno reso omaggio al monumento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

