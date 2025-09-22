A La ruota della fortuna Fabio vince 100mila euro Gerry Scotti e Samira Lui scoppiano a piangere in diretta

Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime nella puntata della Ruota della Fortuna di domenica 21 settembre. Fabio, 33enne originario di Roma, ha vinto 100mila euro. Il conduttore: "Dopo tanti anni ci emozioniamo ancora". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"La Ruota della Fortuna", il campione Fabio vince 100mila euro: l'emozione di Samira Lui e Gerry Scotti - "Io sono emozionato, felice, forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita assieme di commuoverci, nel dirvi che hai vinto 100mila euro ! Lo riporta msn.com