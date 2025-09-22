A Grottaglie in gestazione l’aereo più grande del mondo

NASCERÀ A GROTTAGLIE (Taranto) la fabbrica che assembla le componenti fatte al 70% in Europa (realizzate anche dalle italiane Leonardo e Magnaghi) del più grande aereo al mondo: un velivolo lungo 108 metri, largo 80 e alto 24. Si tratta, per fare un paragone, di un aereo grande 12 volte un Boeing 747, e il suo primo volo è previsto nel 2029. Il WindRunner dell’americana Radia viene presentato come una piattaforma in grado di trasportare carichi di grandi dimensioni, dalle enormi pale eoliche ai dispositivi di lancio spaziale, verso destinazioni remote, attraverso piste sterrate di soli 1.800 metri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

