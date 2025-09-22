Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà presentato questa sera, alle ore 19:30, nella chiesa di San Nicola di Bari, il busto di San Pio da Pietrelcina, realizzato in pregiato marmo bianco di Carrara. L’opera è stata donata da Franco Barattini, delle Cave Michelangelo – Studio d’Arte di Massa Carrara, la stessa cava dalla quale, nel 1497, Michelangelo scelse il materiale per scolpire la celebre Pietà. La cerimonia di benedizione, promossa dal parroco cappuccino padre Enzo Gaudio, vedrà la partecipazione dell’arcivescovo mons. Pasquale Cascio, dei sindaci del territorio e delle associazioni di volontariato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Gesualdo svelato il busto di San Pio: un dono in marmo di Carrara