A Genova varato il circuito italiano dei saloni nautici
Genova torna a fare da vetrina alla nautica tricolore: nel cuore del 65° Salone, i promotori dei saloni territoriali si sono dati appuntamento per raccontare un calendario che punta a unire competenze e territori. Un mosaico di eventi Quando, nelle sale affacciate sui moli, il moderatore ha dato la parola a Piero Formenti, l'attenzione si .
#curiosità Il 16 settembre 1962, venne varato nei cantieri navali di Genova Sestri Ponente il transatlantico italiano Michelangelo La nave fu costruita tra il 1960 e il 1962 e, insieme al gemello Raffaello, rappresentò l'ultimo transatlantico costruito per la Soci
Vela Latina, la passione cresce sempre di più; Genova, tra 214 vele e la Coppa America: il Salone punta al 2027; Aria fa doppietta storica alla Millevele di Genova.
PRESENTATI I SALONI NAUTICI TERRITORIALI DEL CIRCUITO ITALIANO PATROCINATI DA CONFINDUSTRIA NAUTICA - Il 65° Salone Nautico di Genova ha proseguito il suo programma con la conferenza stampa di presentazione degli ...
Celebrati allo Yacht Club Italiano di Genova i 90 anni di Aria - È stata una celebrazione che rimarrà negli annali dello Yacht Club Italiano e nella storia dello yachting classico quella di ieri sera a Genova.