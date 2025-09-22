A Genova arriva la ' pedalata per la pace' | nuova manifestazione contro le guerre

Genovatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova manifestazione contro la guerra a Genova. Emergency e Fiab Genova hanno annunciato la ‘pedalata per la pace’. Si svolgerà mercoledì 24 settembre 2025. Pedalata per la pace, il percorso“Abbiamo scelto per la partenza il luogo dove da molti anni si svolge l'Ora della Pace ci ritroveremo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genova - arriva

Il cantiere sulle ferrovie arriva sempre d’estate. La tratta Milano-Genova rischia di diventare una trincea tra cancellazioni e bus sostitutivi

Cosmofarma Roadshow, la prestigiosa fiera della farmacia arriva a Genova il 27 settembre

A Genova arriva la 'pedalata per la pace': nuova manifestazione contro le guerre; Torna la pedalata per la pace: da De Ferrari a Boccadasse in sella “contro le armi e per i diritti”; Una pedalata per la pace. Da De Ferrari a Boccadasse con Emergency e Fiab.

genova arriva pedalata pacePedalata per la Pace a Genova, contro le armi e per i diritti: il percorso - Mercoledì 24 settembre 2025, Fiab ed Emergency organizzano la Pedalata per la Pace a Genova. Da mentelocale.it

Pedalata per la pace il 24 settembre con Emergency e la Fiab - Un percorso adatto a tutti con ritrovo in piazza De Ferrari, per chi non ha la bicicletta è possibile prenderla in prestito ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Genova Arriva Pedalata Pace