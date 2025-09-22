a fort chabrol lo chateau francese che ha salvato il vino di tutta europa

Fort Chabrol, fondato in Champagne da Moët & Chandon, è un luogo a cui tutti gli appassionati di vino dovrebbero rivolgere un ringraziamento, perché è qui che si sconfisse la fillossera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

