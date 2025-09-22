A Fort Chabrol lo chateau francese che ha salvato il vino di tutta Europa
Fort Chabrol, fondato in Champagne da Moët & Chandon, è un luogo a cui tutti gli appassionati di vino dovrebbero rivolgere un ringraziamento, perché è qui che si sconfisse la fillossera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
L'incredibile storia di come in uno chateau francese di Moët & Chandon si è salvato il vino di tutta Europa.
