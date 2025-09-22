A Foggia arriva ' STaTT’!' il festival del benessere

Foggiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Foggia organizza ‘STaTT’! – feSTival inTersezionale del benessere in universiTà’, evento conclusivo del progetto di Ateneo 4Challenges 4 Wellbeing, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del bando Pro.Ben 2023, che si terrà il 24 settembre 2025 presso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

