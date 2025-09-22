A che ora Musetti-Tabilo Finale ATP Chengdu 2025 | orario tv programma streaming
A distanza di un anno Lorenzo Musetti torna nuovamente in finale ai Chengdu Open di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 1, affronterà il qualificato cileno Alejandro Tabilo sul Center Court nella giornata di domani, martedì 23 settembre. Il match sarà il secondo ed ultimo in programma a partire dalle ore 10.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 13.00 italiane: la sfida tra l’azzurro ed il cileno sarà preceduta dalla finale di doppio tra FrantzenHaase e KirkovStevens. La sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il qualificato cileno Alejandro Tabilo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
