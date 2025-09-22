A che ora Musetti-Shevchenko oggi ATP Chengdu 2025 | orario semifinale tv streaming
Nella semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile dei Chengdu Open 2025 di tennis l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, affronterà il kazako Alexander Shevchenko sul Center Court oggi, lunedì 22 settembre, nel terzo match a partire dalle ore 9.00 italiane, ma che inizierà comunque non prima delle ore 13.00 italiane. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SHEVCHENKO (3° MATCH DALLE 9.00 NON PRIMA DELLE 13.00) Il match tra l’azzurro ed il kazako sarà preceduto dalla semifinale di doppio tra JohnsonKrajicek e KirkovStevens, che inizierà alle 9.00, e dalla semifinale di singolare tra lo statunitense Brandon Nakashima ed il cileno Alejandro Tabilo, che si giocherà non prima delle 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
