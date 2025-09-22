A Caserta il decimo Congresso Nazionale Simcri con oltre 300 tra relatori e medici iscritti da tutta Italia

Casertanews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica (Simcri) celebra il suo decennale con il Congresso Nazionale al Real Belvedere di San Leucio, riportando a Caserta, dove la società è nata nel 2014, il confronto italiano sulla medicina rigenerativa.Appuntamento da giovedì. 🔗 Leggi su Casertanews.it

