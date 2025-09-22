A casa! Chiara Ferragni che botta | la notizia è appena arrivata

Dal "Pandoro Gate" al rischio tracollo. L'impero di Chiara Ferragni, incarnato dalla Fenice Srl, sta vivendo la fase più buia della sua storia. La società che gestisce i marchi dell'imprenditrice digitale ha perso quasi tutti i suoi numeri forti: ricavi, liquidità e soprattutto dipendenti. Licenziati tre su quattro. Il dato più drammatico riguarda il personale. Alla fine del 2023 Fenice contava 27 dipendenti. Dodici mesi dopo erano rimasti in 13. Oggi, secondo i documenti depositati in Camera di Commercio, i lavoratori attivi sono appena sei. In poco più di un anno tre persone su quattro hanno perso il posto: un taglio del 78% dell'organico, senza precedenti nella storia della società.

Fatturato crollato da 12,5 a 1,7 milioni di euro nel 2024.

Chiara Ferragni, tre dipendenti su quattro licenziati: la crisi di Fenice non si ferma, Calabi si assegna 220mila euro - Dallo scandalo del "Pandoro Gate" alla crisi senza precedenti della sua società, l'impero di Pandoro Gate sta vivendo la fase più difficile di sempre.