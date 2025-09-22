A Campo Calabro inaugurati i nuovi uffici comunali in un bene confiscato alla criminalità
L'immobile confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune di Campo Calabro, dopo essere stato ristrutturato e reso operativo è pronto per tornare a disposizione della comunità ospitando proprio i nuovi locali dell'Amministrazione comunale per i servizi demografici, protocollo e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: campo - calabro
Segnalati disagi e pericoli per i residenti in via Campanile a Campo Calabro, ma dall'Amministrazione tutto tace
Due indagati per l'incendio alla Calabria Motori di Campo Calabro di proprietà dell'imprenditore lametino Emanuele Ionà, disposto l'incidente probatorio sui dispositivi elettronici - facebook.com Vai su Facebook
A Campo Calabro inaugurati i nuovi uffici comunali in un bene confiscato alla criminalità organizzata; Inaugurato campo sportivo polivalente a Campo Calabro, Versace: Struttura che restituisce il senso della maturità di una comunità in grado di prendersi cura del bene comune; E.ON, nuovo Punto a Pietra Ligure e spiagge pulite a Savona.
Campo Calabro, inaugurati i nuovi uffici comunali all’interno di un immobile confiscato alla criminalità - Reggio Calabria accoglie la piccola, ma l'hijab divide: scelta o imposizione? Secondo reggiotv.it