A Campo Calabro inaugurati i nuovi uffici comunali in un bene confiscato alla criminalità

Reggiotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'immobile confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune di Campo Calabro, dopo essere stato ristrutturato e reso operativo è pronto per tornare a disposizione della comunità ospitando proprio i nuovi locali dell'Amministrazione comunale per i servizi demografici, protocollo e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

