A Busto Arsizio c’è il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Ecco di cosa si occuperà

Busto Arsizio (Varese) – Approvata all’unanimità in consiglio comunale la delibera che istituisce la figura del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: l’amministrazione comunale dà così attuazione all’impegno espresso in aprile quando, dopo alcuni allarmanti episodi di disagio e violenza giovanile, fu avviato il confronto sul delicato tema tra Comune, scuole e associazioni, seguito dalla definizione di un progetto per prevenire e contrastare il fenomeno. L’altra sera l’approvazione del Regolamento. Il Garante sarà nominato dal sindaco, che lo individuerà “fra persone d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche eo sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psicosociali nei servizi pubblici o del privato sociale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Busto Arsizio c’è il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ecco di cosa si occuperà

