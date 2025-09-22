A Buckingham Palace negano tutto

I l piano formulato a Montecito, California, per il futuro del principe Harry è semplice. Il secondogenito di Carlo e Diana continuerà a vivere negli Usa con Meghan e i figli, ma si propone di tornare a Londra quattro o cinque volte l’anno non solo per i propri impegni benefici personali, ma anche per “aiutare” la Royal Family e la monarchia, attualmente a corto di reali in grado di fare le veci del re. Harry, l’incontro con re Carlo III: un passo verso la pace familiare? X Il principe Harry vuole tornare a Londra e aiutare William. Anzi, con questo suo nuovo programmino – che sembra, quindi, rinnegare le motivazioni alla base del suo abbandono della corte inglese, nel 2020, quando lui e Meghan dichiararono di desiderare una vita lontana dagli impegni pubblici e una maggiore privacy – il principe avrebbe un fine specifico: quello di alleggerire il carico di impegni del fratello William. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Buckingham Palace negano tutto

