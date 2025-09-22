a bordo della flotilla i droni sopra di noi ma le piazze piene per gaza ci danno tanta forza

Bologna, 22 settembre 2025 – “Le notizie che arrivano dall’Italia ci danno coraggio. Questa mobilitazione immensa, con migliaia e migliaia di cittadini che hanno riempito le piazze in tutta Italia, ci spinge ancora di più ad andare avanti. Sono loro, queste persone scese in strada per Gaza, a darci forza. E abbiamo accolto con gioia anche il gesto del Comune di Bologna, che ha esposto la bandiera palestinese. Abbiamo bisogno della vicinanza e del sostegno di quanti scelgono di non tacere di fronte al genocidio che si compie ogni giorno in diretta tv sotto gli occhi di tutti”. La voce di Yassine Lafram va e viene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

