A Bergamo presidio per la Palestina Gli studenti | Stop al genocidio un altro mondo è possibile

L’Unione degli Studenti Bergamo aderisce al presidio studentesco in occasione dello sciopero generale del 22 Settembre. Dal primo mattino studenti e lavoratori si sono trovati in Piazzale degli Alpini per esprimere solidarietà alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese, che da quasi due anni subisce un genocidio. L’iniziativa è lanciata da un gruppo di studenti delle scuole superiori di Bergamo e con questa si intende sottolineare l’importanza che arrivino gli aiuti umanitari necessari alla sopravvivenza del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Durante questo presidio si sono trattati altri temi: tra questi il profitto che le industrie belliche estraggono dalle morti civili, la repressione che chi parla di Palestina incontra durante le manifestazioni e sui social. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

