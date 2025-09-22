A Baku un altro solido fine settimana per la Racing Bulls Lawson ottimo quinto
Un altro solido fine settimana per la Racing Bulls. Il team di Faenza ha centrato la zona punti con entrambi i piloti, chiudendo al quinto posto con Liam Lawson e al decimo con Isack Hadjar. “La gara è stata gratificante, soprattutto dopo gli ultimi dieci-quindici giri, che sono stati piuttosto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ferrari nel Caos! Altro weekend da dimenticare a Baku per la Scuderia: Leclerc lontanissimo dal podio, Sainz mai in gara e Maranello senza risposte. Nel nostro nuovo video analizziamo senza filtri: ? Perché la Ferrari è così lenta ? Cosa non funziona
Il passo gara della Ferrari a Baku è imbarazzante. Di gran lunga, ma si gran lunga la peggiore notizia del weekend. Altro che gomme, esecuzione e piloti a muro. Tremendo. #F1 #AzerbaijanGP
