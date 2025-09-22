A Baku un altro solido fine settimana per la Racing Bulls Lawson ottimo quinto

Un altro solido fine settimana per la Racing Bulls. Il team di Faenza ha centrato la zona punti con entrambi i piloti, chiudendo al quinto posto con Liam Lawson e al decimo con Isack Hadjar. “La gara è stata gratificante, soprattutto dopo gli ultimi dieci-quindici giri, che sono stati piuttosto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it