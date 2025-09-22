A 60 anni dal diploma si ritrovano le ex studentesse dell’istituto magistrale di Lanciano

Sessant’anni dopo aver conseguito il diploma, le ex studentesse della scuola speciale dell’istituto magistrale di Lanciano si sono ritrovate per un pranzo tra ricordi e affetto. Un momento di festa che ha riunito signore ormai prossime agli 80 anni, provenienti da diversi paesi del territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it