A 60 anni dal diploma si ritrovano le ex studentesse dell’istituto magistrale di Lanciano
Sessant’anni dopo aver conseguito il diploma, le ex studentesse della scuola speciale dell’istituto magistrale di Lanciano si sono ritrovate per un pranzo tra ricordi e affetto. Un momento di festa che ha riunito signore ormai prossime agli 80 anni, provenienti da diversi paesi del territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: anni - diploma
La svolta di Ana Patricia, il diploma congelato per la pandemia e riafferrato 5 anni dopo al Molinari
Non è mai troppo tardi per la maturità. Caterina a Busto Arsizio si diploma a 54 anni: “Ora sì che ce l’ho fatta”
Diploma da chef dopo 41 anni, Anastasio Maglio: "Per aiutare chi ha più bisogno"
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane cerca di diplomati con età 18/29 anni da inserire in un percorso formativo professionalizzante per #Macchinista in Trenitalia SpA per la Regione #Marche. ?Scadenza candidature: 19/09/2025. Requisiti richiesti: - Età com - facebook.com Vai su Facebook
Tra uno e cinque anni dopo il diploma conseguito nel 2018, il reddito delle persone diplomate che hanno ottenuto una promozione è aumentato dal 13 al 18% rispetto alle persone che non hanno cambiato datore di lavoro o che sono rimaste nella stessa posi - X Vai su X
A 60 anni dal diploma, si ritrovano le ex studentesse dell’istituto magistrale di Lanciano; Alberghetti, la rimpatriata dei primi diplomati; Lanciano. Studenti del Fermi si ritrovano a 60 anni dal diploma.
Alberghetti, la rimpatriata dei primi diplomati - Sessant’anni dopo si ritrovano gli ex allievi della classe 5/a B dell’Istituto Tecnico Industriale. Lo riporta msn.com
A 60 anni dal suo diploma dona sei borse di studio. “Questo scuola fu la mia fortuna” - Dalla fatica sui treni al successo professionale: il regalo di Bennati ai giovani. Riporta msn.com