A 60 anni dal diploma si ritrovano le ex studentesse dell’istituto magistrale di Lanciano

Chietitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessant’anni dopo aver conseguito il diploma, le ex studentesse della scuola speciale dellistituto magistrale di Lanciano si sono ritrovate per un pranzo tra ricordi e affetto. Un momento di festa che ha riunito signore ormai prossime agli 80 anni, provenienti da diversi paesi del territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

