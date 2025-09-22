8 film palestinesi e sulla Palestina da recuperare prima di vedere La voce di Hind Rajab
Il 25 settembre arriva al cinema La voce di Hind Rajab, Leone d'argento al Festival di Venezia, un'ottima occasione per scoprire anche questi 8 film palestinesi, documentari e non, e forse comprendere più a fondo il contesto in cui è nato anche il film di Kawthar ibn Haniyya che portato la guerra di Gaza direttamente tra il pubblico del Lido: No Other Land (2024). MCDNOOT EC006. No Other Land Courtesy Everett Collection No Other Land è un documentario potente personale che racconta la lotta del giovane attivista palestinese Basel Adra, impegnato nella difesa della sua comunità nel villaggio di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: film - palestinesi
RaiPlay. . “È un grande onore essere qui e rappresentare la voce di Hind Rajab, è ora che si ascoltino le storie dei palestinesi. Questo non è un film, è un dovere per le persone di tutto il mondo”. Il red carpet del film The Voice of Hind Rajab è su RaiPlay. #V - facebook.com Vai su Facebook
“È un grande onore essere qui e rappresentare la voce di Hind Rajab, è ora che si ascoltino le storie dei palestinesi. Questo non è un film, è un dovere per le persone di tutto il mondo”. Il red carpet del film The Voice of Hind Rajab è su RaiPlay. #Venezia82 - X Vai su X
8 film palestinesi e sulla Palestina da recuperare prima di vedere La voce di Hind Rajab; Watermelon+, il cinema palestinese che sfida le narrazioni distorte; Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese, 8 film da vedere.
Israele contro il suo film scelto per rappresentarla agli Oscar 2026: "Vergognoso, è filo-palestinese" - Il ministro della cultura israeliano ha annunciato l'intenzione di tagliare i finanziamenti all'ente organizzatore degli Oscar israeliani, gli Ophir Awards, dopo il trionfo di The Sea, film su un raga ... Si legge su msn.com