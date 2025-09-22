Il 25 settembre arriva al cinema La voce di Hind Rajab, Leone d'argento al Festival di Venezia, un'ottima occasione per scoprire anche questi 8 film palestinesi, documentari e non, e forse comprendere più a fondo il contesto in cui è nato anche il film di Kawthar ibn Haniyya che portato la guerra di Gaza direttamente tra il pubblico del Lido: No Other Land (2024). MCDNOOT EC006. No Other Land Courtesy Everett Collection No Other Land è un documentario potente personale che racconta la lotta del giovane attivista palestinese Basel Adra, impegnato nella difesa della sua comunità nel villaggio di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 8 film palestinesi e sulla Palestina da recuperare prima di vedere La voce di Hind Rajab