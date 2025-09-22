7 minuti per una schiena di marmo e bicipiti che non passano inosservati
7 minuti (di allenamento) per me posson bastare? In un'epoca dove trovare tempo per allenarsi è diventato più difficile che trovare un parcheggio a Roma, questo workout è un altro piccolo passo verso la democratizzazione del fitness. Non servono abbonamenti costosi, non serve un'attrezzatura sofisticata e non servono scuse. Servono solo 7 minuti di determinazione pura e la consapevolezza che, a volte, less is really more. Sette minuti - sì, avete letto bene, 7 miseri minuti - per costruire una schiena degna di un David di Michelangelo e bicipiti scolpiti. Chris Heria, guru del calisthenics con oltre 4 milioni di follower ha messo a punto quello che definisce senza falsa modestia «Il miglior allenamento per schiena e bicipiti che esista». 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: minuti - schiena
Camminare ogni giorno per 100 minuti riduce il rischio di mal di schiena cronico del 23 per cento
Non permettere ai problemi a carico di schiena, ginocchia e caviglie di condannarti alla sedentarietà. Se non vuoi rinunciare a una vita attiva, metti in pratica questo programma walk workout di 10 minuti. ?Così ti mantieni in movimento e ti diverti - facebook.com Vai su Facebook
Tutti pazzi per la corda. Ma come ci si allena?; Professionista denuncia: Sette ore di attesa per dei punti di sutura.