58° Premio Riccione per il Teatro con Dacia Maraini Luca Gadagnino Lino Guanciale e Concita De Gregorio
Pier Paolo Pasolini e Dacia Maraini RICCIONE – Si svolgeranno dal 3 al 5 ottobre le giornate finali del Premio Riccione per il Teatro, storico concorso per testi teatrali nato nel 1947 e giunto alla 58a edizione. Accanto alle premiazioni, in calendario il 4 ottobre, il programma propone spettacoli e incontri in uno dei luoghi più rappresentativi di Riccione, il Cocoricò, simbolo internazionale della nightlife che per tre sere abbandona le luci del dancefloor e si trasforma in palcoscenico teatrale. Si inizia venerdì 3 ottobre, alle 21, con una serata in onore di Dacia Maraini, Presidente di giuria del Premio Riccione e voce tra le più importanti della nostra letteratura, tradotta in quasi trenta lingue, autrice di numerose opere teatrali, oltre che di romanzi, racconti, poesie e saggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
