4 vigilanti Marvel che ancora devono apparire nell’MCU e che vorremmo vedere il prima possibile

I Marvel Studios si stanno espandendo nell’angolo urbano del loro universo, costruendo un mondo incentrato sulle strade di New York City. Il successo di critica e pubblico della prima stagione di Daredevil: Born Again ha fatto da catalizzatore per questo cambiamento, dimostrando una forte richiesta di storie più concrete con Matt Murdock. La fiducia della Marvel è evidente, con una seconda stagione in uscita a marzo 2026 e piani già delineati per una terza. Questa espansione riporta anche personaggi amati dai fan, con Krysten Ritter ufficialmente confermata per riprendere il suo ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione della serie e Mike Coulter ha anticipato che tornerà a vestire i panni di Luke Cage. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

