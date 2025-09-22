4 vigilanti Marvel che ancora devono apparire nell’MCU e che vorremmo vedere il prima possibile
I Marvel Studios si stanno espandendo nell’angolo urbano del loro universo, costruendo un mondo incentrato sulle strade di New York City. Il successo di critica e pubblico della prima stagione di Daredevil: Born Again ha fatto da catalizzatore per questo cambiamento, dimostrando una forte richiesta di storie più concrete con Matt Murdock. La fiducia della Marvel è evidente, con una seconda stagione in uscita a marzo 2026 e piani già delineati per una terza. Questa espansione riporta anche personaggi amati dai fan, con Krysten Ritter ufficialmente confermata per riprendere il suo ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione della serie e Mike Coulter ha anticipato che tornerà a vestire i panni di Luke Cage. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: vigilanti - marvel
PREORDINE! Sideshow Marvel Comics Daredevil 46×61 cm Unframed Art Print by Gabriele Dell’Otto Nevica diabolicamente ad Hell’s Kitchen! Dal mondo Marvel Comics per le Art Print Exclusive by Sideshow Collectibles il nuovo Daredevil di Gabriele Dell’O - facebook.com Vai su Facebook
Marvel Cinematic Universe, le prossime uscite: i film e le serie tv; Spider-Man 4: tutti i personaggi Marvel menzionati dai rumor, da Hulk a Daredevil; Daredevil: Rinascita ha risposto alla più grande domanda che ci ha lasciato Spider-Man: No Way Home.