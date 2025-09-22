4 Hotel di Bruno Barbieri fa tappa in Abruzzo e proclama il miglior B&B wild

Si è svolta nell'Aquilano la sfida abruzzese di 4 Hotel, storico programma televisivo condotto da Bruno Barbieri. Tra natura incontaminata e raffinatezza urbana, è stato proclamato il miglior B&B “wild”, dove storia e contemporaneità si fondono in un perfetto equilibrio.A vincere la sfida è stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: hotel - bruno

Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”

Bruno Barbieri: «In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta. Una volta si sono rivenduti la mia stanza»

Tv, torna "4 Hotel" di Bruno Barbieri: una tappa sarà tra L’Aquila e il "Wild" Abruzzo

Questa sera, domenica 21 settembre, alle 21,15 su Sky, 4 hotel con Bruno Barbieri nel territorio aquilano. - facebook.com Vai su Facebook

Bruno Barbieri 4 Hotel su Sky e NOW: nuova stagione, otto tappe italiane e il bonus che cambia tutto - X Vai su X

Bruno Barbieri in Abruzzo per raccontare l'ospitalità, Santangelo: iniziativa che valorizza il nostro territorio; Lo chef Bruno Barbieri nell’Abruzzo aquilano per la terza puntata di “4 Hotel”; TURISMO: QUESTA SERA SU SKY LA PUNTATA DI 4 HOTEL CON PROTAGONISTA L'AQUILA E L'ABRUZZO WILD.

Bruno Barbieri, il re del topper è tornato con 4 Hotel e c'è pure il bonus 'Plus' - Lo chef stellato è ripartito alla scoperta dei migliori alberghi d'Italia e ha una nuova arma a disposizione: il 'Barbieri Plus'. Si legge su libero.it

L’avezzanese Pier Paolo Pietropaoli al programma “4 Hotel” di Barbieri: è lui il bar manager della struttura vincente nella puntata dedicata all’Abruzzo - Torna l’appuntamento con “4 Hotel”, il programma dello chef stellato Bruno Barbieri, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW: ieri sera la puntata è stata dedicata all’Abruzzo, con la vitt ... Lo riporta terremarsicane.it