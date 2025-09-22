Le storie di vendetta rappresentano un tema ricorrente e apprezzato nel mondo dei manhwa, siano esse caratterizzate da azioni minori o da comportamenti estremi. Questi racconti si distinguono per la capacità di creare antagonisti spesso tra i più antipatici e odiosi della narrativa popolare, offrendo ai lettori la sensazione di giustizia quando personaggi spregevoli ricevono il loro castigo. Oltre all’aspetto puramente retributivo, le trame di vendetta tendono a sviluppare protagonisti complessi e moralmente ambigui, che arricchiscono profondamente l’intreccio narrativo. Seppur le azioni compiute dai personaggi possano risultare discutibili o difficili da razionalizzare, un motivo comprensibile rende spesso questi comportamenti più accettabili agli occhi del pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 30 migliori manhwa di vendetta da leggere assolutamente