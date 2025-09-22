23enne polacco arrestato per truffa | affittava lo stesso appartamento a più persone

Si spacciava per locatario e proponeva in affitto lo stesso appartamento a più potenziali inquilini, incassando anticipi e scomparendo subito dopo. Con questo schema un 23enne di origine polacca, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Trionfale con le accuse di truffa aggravata e possesso di documenti di identificazione falsi. La denuncia e l’indagine. Le indagini sono partite dalla denuncia di due cittadini italiani, madre e figlio di 77 e 52 anni, che avevano scoperto di essere stati ingannati. Da quel momento i militari hanno seguito i movimenti del giovane fino a sorprenderlo mentre stava tentando di portare a termine un altro raggiro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

