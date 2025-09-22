22 settembre Nostra Signora di Zamboanga | salva la città da uno spaventoso tsunami
La devozione a Nostra Signora di Zamoboanga, nelle Filippine, è legata a doppio filo a quella della Madonna del Pilar, in Spagna. Maria è intervenuta più volte per salvare la città da assedi e da calamità naturali terrificanti come lo tsunami. All’esterno delle mura orientali del «Real Fuerte de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza» (Forte. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: settembre - nostra
Preghiera del mattino del 3 Settembre 2025: “Ravviva la nostra fede”
Nei giorni della nostra festa al Circo Massimo, abbonati al Fatto Quotidiano a un prezzo imperdibile. Offerta valida solo dal 9 al 14 settembre
L’11 settembre, e le altre date che hanno cambiato la nostra vita
Carrara 20 settembre 2025 Presenti con una nostra squadra oggi alla inaugurazione della nuova sede operativa, automezzi e attrezzature di Vab Carrara rappresenta un passo importante per rafforzare la Protezione Civile e la capacità di risposta sul territorio - facebook.com Vai su Facebook
Cent’anni di fede e tradizione: i festeggiamenti per la Madonna della Mercede al Capo; SS. Messe del 14 settembre alle 8.30 e alle 19 su TV 2000: dalla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe in Roma; Da Buenos Aires a Bonaria, la stessa Buona Aria. (49).
22 settembre, Nostra Signora di Zamboanga: salva la città da uno spaventoso tsunami - Un terrificante tsunami minaccia di distruggere la città di Zamboanga. Scrive lalucedimaria.it
Il Paradiso delle signore: lunedì 22 settembre la puntata va in onda prima - Variazione nel palinsesto Rai: il 22/9 la soap anticipa alle 15:30 per lasciare spazio all’apertura dell’anno scolastico con il presidente Mattarella ... Segnala it.blastingnews.com