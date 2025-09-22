22 settembre inizia l' autunno Ma la novità è l' ora solare | ecco perché

Firenze, 22 settembre 2025 – Arrivederci estate, oggi arriva l'autunno con l' equinozio del 22 settembre. E si va anche verso il ritorno dell'ora solare, che nel 2025 anno irrompe con un giorno d'anticipo rispetto allo scorso anno. Con l'equinozio, come è noto, giorno e notte hanno la stessa durata in ogni punto del pianeta. Con l'avanzare dell'autunno, le ore di luce diminuiranno rapidamente e il fenomeno diventerà ancor più evidente con l'introduzione dell'ora solare. L'ora solare entrerà in vigore l'ultima domenica di ottobre. Quest'anno, quindi, bisogna spostare indietro le lancette alle 3 della notte tra sabato 25 e domenica 26. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 22 settembre, inizia l'autunno. Ma la novità è l'ora solare: ecco perché

