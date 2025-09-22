143 ore di corsa per 330 chilometri un ravennate taglia il traguardo dell' ultramaratona di Courmayeur
143 ore passate a correre per 330 km e un dislivello positivo di 24mila metri, il ravennate Erik Flamini, ingegnere meccanico 49enne, sabato ha tagliato il traguardo dell'ultramaratona Tor des Géants a Courmayeur in la Val d’Aosta. Il Tor des Géants è una delle ultramaratone di montagna più dure. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: corsa - chilometri
Folle corsa ai 160 chilometri orari per sfuggire al controllo, poi le minacce col martello: un arresto
Oltre 84 chilometri di corsa nel parco urbano: Giacomo Alessi conquista la Maratona del presidente
Una folle corsa sulla superstrada a 200 chilometri orari... ma lui dà la colpa al suocero di 90 anni! - facebook.com Vai su Facebook
143 ore di corsa per 330 chilometri, un ravennate taglia il traguardo dell'ultramaratona di Courmayeur; Opel Corsa-e; Incentivi auto, Citycar compatte / Opel Corsa.