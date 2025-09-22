10_11 un brunch che fa domenica
La riscoperta del pranzo della domenica in un’atmosfera elegante eppure è festosa. E’ questo lo spirito del brunch del 1011, il ristorante all day dining del Portrait, l’albergo della famiglia Ferragamo che da tre anni ha restituito ai milanesi l’agibilità della bellissima piazza urbana che costituisce il chiostro dell’ex seminario in cui ha sede. E che anche dal punto di vista gastronomico sembra aver deciso di lasciare traccia nelle abitudini dei milanesi. Dapprincipio fu la straordinaria pasta in bianco ideata dallo chef Alberto Quadrio nei primi mesi di apertura del locale e oggi realizzata con perizia da Luigi Cinotti, il piatto probabilmente più influente della scena gastronomica milanese degli ultimi anni, con innumerevoli tentativi di innovazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
