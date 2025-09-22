100 mila euro e una casa se vieni nel mio borgo | la lotta dei sindaci dei piccoli comuni contro lo spopolamento

Incentivi fino a 100 mila euro per trasferirsi. Prefabbricati in legno gratis agli under 35. E persino i voucher per lo shopping. Sono questi gli espedienti che usano i sindaci dei piccoli borghi per combattere lo spopolamento. Insieme alle case vendute a un euro, «l’obiettivo è un radicamento duraturo», recita il bando del comune sparso di Scigliano, nove centri storici da mille abitanti nella Valle del Savuto. Come altri 88 paesini della Calabria il comune è stato ammesso al programma regionale di contributi a fondo perduto. Che prevede di regalare 5 mila euro alle famiglie con figli minorenni, ai lavoratori in smart working e ai pensionati che decidono di spostare la residenza. 🔗 Leggi su Open.online

