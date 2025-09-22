Dopo aver catturato l’attenzione di critica e pubblico con “Volume Uno” torna alle porte dell’autunno il progetto Acqua Distillata canta Ribaltavapori con “Selvatica”, il nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 19 settembre per Dumba Dischi. Trieste come musa: il significato profondo di “Selvatica”. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con Volume Uno, Acqua Distillata canta Ribaltavapori torna a incantare il pubblico con “Selvatica”, il nuovo singolo uscito il 19 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Dumba Dischi. Il brano anticipa Volume Due, il secondo capitolo dell’affascinante collaborazione tra i due cantautori, che uniscono il linguaggio emotivo del cantautorato con la potenza evocativa della musica sinfonica, creando un progetto artistico senza tempo e carico di significato sociale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - ? “Selvatica”: Il nuovo singolo di Acqua Distillata canta Ribaltavapori – un omaggio poetico a Trieste