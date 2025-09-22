? You Make Your Bed | Il nuovo singolo di Camilla Buzzetti disponibile dal 19 settembre

Dal 19 settembre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “You Make Your Bed”, il nuovo singolo di Camilla Buzzetti per Altavibe Music, un brano che cattura l’essenza di un dilemma emotivo complesso, il brano racconta la storia di una donna intrappolata in un triangolo amoroso taciuto, che vive un’ambiguità emotiva profonda tra la speranza di un sentimento autentico e il timore di essere manipolata. Una storia di emozioni sospese e scelte mai dette. Dal 19 settembre 2025 è disponibile in streaming digitale e in rotazione radiofonica “You Make Your Bed”, il nuovo brano della cantautrice Camilla Buzzetti, pubblicato per Altavibe Music. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

