? LA7 CINEMA | nuovo canale dal 1° ottobre! Canale 29 sostituisce La7d - tutti i dettagli! ?

? RIVOLUZIONE nel panorama televisivo italiano! Dal 1° ottobre 2025 debutta LA7 CINEMA, il nuovo canale del Gruppo Cairo Communication che sostituisce La7d sul Canale 29 del digitale terrestre.? TUTTI I DETTAGLI del nuovo canale: Canale 29 - in chiaro e gratuito per tutti Sostituisce definitivamente La7d nella numerazione Dedicato esclusivamente al grande racconto del cinema Parte del Grup. 🔗 Leggi su Digital-news.it

