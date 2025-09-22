Ezio Guaitamacchi riceve il “Premio Michele Manzotti” al Forum del Giornalismo Musicale del MEI.

Il 4 e 5 ottobre ritorna, alla sua decima edizione, il “Forum del giornalismo musicale’ diretto da Enrico Deregibus, in programma come sempre nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti (che si terrà a Faenza dal 3 al 5 ottobre), e quest’anno vede premiato del “Premio Michele Manzotti” Ezio Guaitamacchi, decano del giornalismo e della critica musicale. Il Premio Michele Manzotti a Ezio Guaitamacchi: un omaggio a una carriera straordinaria. Il mondo del giornalismo musicale si prepara a un appuntamento imperdibile: il 4 e 5 ottobre 2025, torna a Faenza il Forum del Giornalismo Musicale, giunto alla sua decima edizione, sempre sotto la direzione di Enrico Deregibus, e inserito nel contesto del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti (3-5 ottobre 2025). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

