Zuleya e Alihan insieme | la foto delle soap turche che conquista i fan

il fascino delle soap turche conquista il pubblico italiano. Il fenomeno delle soap turche continua a riscuotere grande successo nel nostro paese, portando alla ribalta attori che sono ormai considerati vere e proprie icone televisive. Tra i volti più apprezzati si distingue Hilal Alt?nbilek, interprete di Züleyha in Terra Amara, serie che ha tenuto incollati milioni di telespettatori su Canale 5. Nonostante la conclusione della produzione, l’attrice rimane al centro dell’attenzione, con un ritorno sul piccolo schermo molto atteso e numerose curiosità riguardanti sia la sua carriera che la vita privata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Zuleya e Alihan insieme: la foto delle soap turche che conquista i fan

In questa notizia si parla di: zuleya - alihan

Zuleya e Alihan presto in una nuova serie tv? Ne vedremo delle belle - facebook.com Vai su Facebook

Soap turche, Zuleya e Alihan insieme: la foto fuori dal set fa sognare in fan.

Soap turche, Zuleya e Alihan insieme: la foto fuori dal set fa sognare in fan - Lo scatto finito sui social che ritrae Hilal Altinbilek, la Züleyha di Terra Amara, insieme a Onur Tuna, l’indimenticabile Alihan di ... Come scrive msn.com

Forbidden fruit trame 2ª stagione: Ender scatta foto in intimità con Alihan per ricattarlo - Lui vorrebbe compiere questo passo da quando ha scoperto che non era Halit l'amante della madre, non avrebbe nessun senso portare ... Segnala it.blastingnews.com