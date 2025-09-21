Ziliani | Modric miglior giocatore dell’avvio di campionato Che differenza con la Juventus

Paolo Ziliani ha fatto un confronto tra il centrocampo del Milan e della Juventus sottolineando le qualità di Luka Modric e Adrien Rabiot. Il suo pensiero dal social X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ziliani: “Modric miglior giocatore dell’avvio di campionato. Che differenza con la Juventus”

In questa notizia si parla di: ziliani - modric

TmwRadio. . Bucchioni:" Dietro il Napoli attenzione al Milan squadra già molto Allegriana e Modric fa la differenza:" Ascolta l'intervento - facebook.com Vai su Facebook

Modric è un nuovo giocatore del Milan, è ufficiale: i dettagli del contratto e il numero di maglia - "La Scala del Calcio ha un nuovo maestro": così il Milan su X ha annunciato la firma di Luka Modric. Lo riporta corrieredellosport.it

Modric, il primo gol in Serie A in Milan-Bologna: età, stipendio, carriera, vita privata. Tutte le curiosità sul campione croato - Tanti tifosi rossoneri lo avranno sognato per mesi e finalmente il primo gol di Luka Modric con la maglia del Milan è arrivato. msn.com scrive