Un’aula all’aperto con 25 sedute fatte di tronchi disposte a forma di cerchio, una scrivania per l’insegnante, una lavagna di legno per appendere fogli e altro materiale. Studiare a contatto con la natura all’aperto: una rivoluzione didattica che parte da Zibido. È iniziato con una bellissima novità l’anno scolastico dei bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria e la secondaria di primo grado di Zibido San Giacomo. Ad accoglierli, un nuovo spazio per la didattica all’aperto, l’ Aula Tronchi, realizzata nell’ambito del progetto "Viaggio tra Natura e Cultura". "Il progetto proposto dal Comitato Genitori – spiega il vicesindaco Anita Temellini, assessore a Scuola e Famiglia – è stato fortemente voluto dalla scuola e dalle famiglie: la partecipazione attiva della cittadinanza ne ha reso possibile la realizzazione e l’Amministrazione lo ha finanziato con i fondi previsti dal Bilancio Partecipativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zibido, la scuola è verde. Le lezioni si fanno al parco e l’aula è fatta coi tronchi: "Impariamo dalla natura"