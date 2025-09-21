Zibido la scuola è verde Le lezioni si fanno al parco e l’aula è fatta coi tronchi | Impariamo dalla natura
Un’aula all’aperto con 25 sedute fatte di tronchi disposte a forma di cerchio, una scrivania per l’insegnante, una lavagna di legno per appendere fogli e altro materiale. Studiare a contatto con la natura all’aperto: una rivoluzione didattica che parte da Zibido. È iniziato con una bellissima novità l’anno scolastico dei bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria e la secondaria di primo grado di Zibido San Giacomo. Ad accoglierli, un nuovo spazio per la didattica all’aperto, l’ Aula Tronchi, realizzata nell’ambito del progetto "Viaggio tra Natura e Cultura". "Il progetto proposto dal Comitato Genitori – spiega il vicesindaco Anita Temellini, assessore a Scuola e Famiglia – è stato fortemente voluto dalla scuola e dalle famiglie: la partecipazione attiva della cittadinanza ne ha reso possibile la realizzazione e l’Amministrazione lo ha finanziato con i fondi previsti dal Bilancio Partecipativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: zibido - scuola
Zibido San Giacomo, a scuola è nata l'Aula Tronchi
A scuola seduti sui tronchi e sull’erba: a Zibido nasce l’aula che tutti i bambini sognano
? A scuola seduti sui tronchi e sull’erba: a Zibido nasce l’aula che tutti i bambini sognano http://dlvr.it/TNBYSH #ScuolaAllAperto #ZibidoSanGiacomo #AulaTronchi #NaturaECultura #ProgettoEducativo - X Vai su X
Centro Sociale Ricreativo e Anziani di Zibido San Giacomo APS - facebook.com Vai su Facebook
Zibido, la scuola è verde. Le lezioni si fanno al parco e l’aula è fatta coi tronchi: "Impariamo dalla natura" - Al via nuovo il spazio per la didattica all’aperto per alunni di elementari e medie "Un nuovo modo di insegnare che valorizza l’esperienza e le relazioni" . Riporta ilgiorno.it
"La Zibido che vorrei". I cittadini votano il verde - Ben 434 residenti hanno votato sulla piattaforma comunale per scegliere tre progetti, per ogni sezione, ... Si legge su ilgiorno.it