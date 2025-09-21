’Zeta Club’ apre alla boxe Oggi riunione con la Padana

Allo ‘Zeta Club’ va in scena la boxe. Si tratta dell’iniziativa che si terrà nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 16, nell’area esterna del centro sportivo di viale Po, promosso ed organizzato dalla Boxing Duran, L’Accademia SSD, con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Federazione Pugilistica Italiana. Si tratta di otto incontri complessivi, tra cui uno al femminile, che vedrà di fronte gli atleti della Pugilistica Padana di Massimiliano Duran, contro altre società. Nella mattinata di ieri allo ‘Zeta Club’ sono stati illustrati i dettagli alla presenza dell’assessore allo sport Francesco Carità, Massimiliano Duran, i titolari del centro sportivo Alberto Albini e Alessandro Lupi, oltre a Marco Cecchin, presidente Polisportiva Doro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

