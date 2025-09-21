Zelensky | ‘fermare la Russia o sarà minaccia per Paesi del Pacifico’

“Se la Russia non verrà fermata, diventerà sicuramente una minaccia per i paesi dell’Europa e della regione del Pacifico. Le forti sanzioni sono uno strumento che contribuirà a fermare tutto questo”. Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky: nuove sanzioni Russia siano dolorose, Usa sia con Ue “Dobbiamo bloccare tutte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

