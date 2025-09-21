Zelensky dice no a una soluzione coreana o ad altri esempi storici

Lo scorso venerdì Zelensky ha spiegato ai giornalisti ucraini che per la conclusione del conflitto rifiuta per principio qualunque soluzione ispirata al modello coreano o ad altri esempi storici. No a soluzione “coreana”. Per il presidente ucraino la realtà dell’attuale conflitto con la Russia diverge significativamente da precedenti situazioni. Quindi non sarebbe né corretto né praticabile applicare ad esso quanto sperimentato altrove in passato. Soprattutto non sarebbe conveniente per Kiev né rispondente alla visione del suo governo, secondo cui il Paese necessita di garanzie di sicurezza prima che le ostilità si fermino. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Zelensky dice no a una soluzione coreana o ad altri esempi storici

Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»

“Il generale dice di preferire Putin a Zelensky? È una posizione personale, libera”. Al raduno di Pontida il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato ai microfoni di Fanpage.it la controversa opinione del generale Vannacci sulla guerra in Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

Quando Vannacci dice che tra #Putin e #Zelensky sceglie Putin e #Salvini non lo smentisce è evidente che questa maggioranza, purtroppo, nemmeno sulla politica estera, che è un tema fondamentale, riesce ad avere una posizione unitaria. @Ettore_Rosato - X Vai su X

Ucraina, Zelensky dice no all’Onu come peacekeeper/ “I caschi blu non garantirebbero la sicurezza” - Il presidente ucraino, Zelensky, non sembra convinto dell’ipotesi che sia l’Onu a mantenere la pace in Ucraina nel caso in cui si dovesse raggiungere il cessate il fuoco con la Russia. Come scrive ilsussidiario.net

Zelensky, se Mosca dice no mi aspetto misure forti da Usa - Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato in un briefing a Kiev di aspettarsi misure forti dagli Stati Uniti se la Russia respinge la proposta di Washington di un cessate il fuoco di 30 giorni con ... Si legge su ansa.it