Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del momento dei nerazzurri e le polemiche post-Juve-Inter a Deejay Football Club. Intervenuto a Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del momento dell’ Inter guidata da Cristian Chivu, soffermandosi sia sulle prestazioni della squadra sia sulle controversie legate all’arbitraggio. IL MOMENTO DELL’INTER – «Sono molto contento per Chivu, lo ritengo un allenatore preparato, giovane e una persona molto per bene: ha fatto vedere che c’è, l’Inter ha fatto un’ottima partita». Zazzaroni ha evidenziato come la squadra nerazzurra stia mostrando solidità e convinzione sotto la guida del tecnico romano, apprezzando soprattutto l’atteggiamento in campo e la capacità di interpretare le partite con personalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni analizza: «Chivu? Sono molto contento. L’arbitro di Ajax Inter andrebbe sospeso»