Zaia sul palco di Pontida | Se il candidato del Veneto non è leghista sarà un problema

Quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 settembre 2025 – È il giorno dei big della Lega sul pratone di Pontida, che ieri ha accolto i Giovani del partito  tra consueti slogan anti immigrati, cori contro nemici vecchi e nuovi e magliette dedicate a Charlie Kirk con la scritta freedom. Oggi si replica con i big. Migliaia di militanti sono arrivati fin dalle prime ore del mattino sul pratone della Bergamasca con bandiere, striscioni e cartelli che ricordano Kirk e lo slogan “Senza Paura”, lanciato ieri sui social dal segretario Matteo Salvini in un video motivazionale. Tra tante bandiere della Lega anche lo striscione "free Bolsonaro" e una bandiera di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

