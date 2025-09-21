Zaia sul palco di Pontida | Se il candidato del Veneto non è leghista sarà un problema

Roma, 21 settembre 2025 – È il giorno dei big della Lega sul pratone di Pontida, che ieri ha accolto i Giovani del partito tra consueti slogan anti immigrati, cori contro nemici vecchi e nuovi e magliette dedicate a Charlie Kirk con la scritta freedom. Oggi si replica con i big. Migliaia di militanti sono arrivati fin dalle prime ore del mattino sul pratone della Bergamasca con bandiere, striscioni e cartelli che ricordano Kirk e lo slogan “Senza Paura”, lanciato ieri sui social dal segretario Matteo Salvini in un video motivazionale. Tra tante bandiere della Lega anche lo striscione "free Bolsonaro" e una bandiera di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zaia sul palco di Pontida: “Se il candidato del Veneto non è leghista sarà un problema”

Luca Zaia a Pontida: «Se il candidato alle regionali in Veneto non è leghista sarà un problema» - Le elezioni regionali in Veneto salgono prepotentemente sul palco di Pontida e lo fanno con le parole minacciose di Luca Zaia. Secondo msn.com