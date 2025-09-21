Zaia da Pontida | Lista col mio nome? È sempre stato un segnale di rispetto verso i cittadini

Presente oggi a Pontida (Bergamo) al tradizionale raduno della Lega, il presidente del Veneto, Luca Zaia, è tornato a parlare di elezioni regionali, fissate in Veneto, con decreto del governatore, il 23 e 24 novembre, e di candidati alla poltrona di Palazzo Balbi. Un nome, per il centrodestra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

