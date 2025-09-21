Zaia da Pontida | Lista col mio nome? È sempre stato un segnale di rispetto verso i cittadini
Presente oggi a Pontida (Bergamo) al tradizionale raduno della Lega, il presidente del Veneto, Luca Zaia, è tornato a parlare di elezioni regionali, fissate in Veneto, con decreto del governatore, il 23 e 24 novembre, e di candidati alla poltrona di Palazzo Balbi. Un nome, per il centrodestra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: zaia - pontida
Zaia ai leghisti veneti: «A Pontida nel segno di Bossi». Sul palco Stefani e Vannacci, attese 3mila persone
Salire sul palco di Pontida accanto a Luca Zaia è un orgoglio e una responsabilità. Ma non dimentichiamo che negli anni scorsi c’è stato chi ha scelto di non salire. Domenica magari si farà avanti, non per convinzione, ma per convenienza. La piazza però no - facebook.com Vai su Facebook
Zucche, Pmi e no ai violenti. Chi è Alberto Stefani, il nome del post-Zaia. 32 anni, esperto di cyberbullismo e diritto canonico, pittore e "sceriffo". Alla vigilia di Pontida, la Lega è pronta alla successione in Veneto. Di @MariannaRizzini - X Vai su X
Zaia da Pontida: «Lista col mio nome? È sempre stata un segnale di rispetto verso i cittadini»; Via alla Pontida di Vannacci. Zaia: “Le regole valgono per tutti”; Pontida acclama Vannacci: «Noi gli eredi di Kirk». Salvini: nessuna divisione.
Luca Zaia capolista, salve le donne. Posti a rischio per gli uscenti: chi sarà buttato giù dalla torre leghista? Tutti i nomi - A Treviso l’assessore regionale al Turismo Federico Caner o l’assessore comunale al Bilancio Riccardo Barbisan? Come scrive ilgazzettino.it
Zaia ai leghisti veneti: «A Pontida nel segno di Bossi». Sul palco Stefani e Vannacci, attese 3mila persone - A Pontida nel segno di Bossi, come dice Luca Zaia, o nel segno di Vannacci che per la prima volta sarà al raduno leghista con tutte le stellette? Si legge su ilgazzettino.it