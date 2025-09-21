Zaccagni | Avevamo la partita in mano ci dispiace Ma possiamo ripartire da…
Zaccagni a Dazn: «Abbiamo fatto un errore stupido. L’unico appiglio che abbiamo ora è.». Le dichiarazioni del capitano biancoceleste Nel pesante clima di delusione che avvolge la sponda biancoceleste della Capitale dopo il derby perso, a metterci la faccia è uno dei leader tecnici e carismatici della Lazio, Mattia Zaccagni. Visibilmente amareggiato, l’attaccante si è presentato ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: zaccagni - avevamo
? #Zaccagni: “Avevamo la partita a mano, abbiamo perso per un errore stupido” #ASRoma - X Vai su X
Come da “tradizione” statistica, l’arbitro Sozza si conferma portafortuna della Roma, e il campo lo racconta meglio di qualsiasi numero. Direzione di gara insufficiente, con falli a ripetizione su Zaccagni mai davvero puniti, un’espulsione inspiegabile di Behlaya - facebook.com Vai su Facebook
Zaccagni: 'Prima del gol avevamo la partita in mano. Perso per un errore stupido'; Zaccagni: “Prima del gol avevamo la partita in mano. Perso per un errore stupido”; Lazio, Zaccagni: Perso derby per errore stupido, ora ripartiamo.
Zaccagni: “Prima del gol avevamo la partita in mano. Fare 3 punti in quattro partite è pesante” - C’è l’amaro in bocca per aver perso a causa di un episodio? Segnala msn.com
Zaccagni a Dazn: «Abbiamo fatto un errore stupido. L’unico appiglio che abbiamo ora è…» - Le dichiarazioni del capitano biancoceleste Nel pesante clima di delusione che avvolge la sponda biancoceleste ... Si legge su lazionews24.com