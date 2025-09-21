Yuko Mohri l’arte e i suoi grovigli Ombrelli e pentole prendono vita

Se avete apprezzato la mostra che Pirelli HangarBicocca aveva dedicato al padre dell’arte cinetica, Jean Tinguely (Friburgo, 1925 – Berna, 1991), allora vi piacerà anche questa che inaugurata da pochi giorni (resterà aperta sino all’11 gennaio) presenta “ Entanglements ”, personale di Yuko Mohri, artista giapponese. Da sempre interessata alla natura trasformativa degli elementi quotidiani e organici per produrre cambiamenti visivi e sonori e portare all’attenzione del pubblico, con labili assemblaggi e sistemi interconnessi, temi fondamentali legati all’ambiente e alla coesistenza sociale, come sfide globali della nostra società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Yuko Mohri, l’arte e i suoi grovigli. Ombrelli e pentole prendono vita

