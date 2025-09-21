Yildiz si prende una risicata sufficienza in Verona Juve | il suo serbatoio è esaurito ma questa squadra non può fare a meno del suo dieci e capitano

Yildiz si prende una risicata sufficienza in Verona Juve: l’analisi della prestazione del turco su Tuttosport. Il giovane talento della Juventus, Kenan Yildiz, ha ricevuto un 6 nelle pagelle di Tuttosport dopo l’ultima partita. Nonostante il voto sufficiente, il giudizio del quotidiano torinese ha messo in luce una profonda contraddizione nel suo rendimento: il giocatore, infatti, è apparso “stanco, sicuramente appannato”, ma allo stesso tempo è stato uno dei pochi in grado di fare la differenza in campo. Un paradosso che ha messo il tecnico Igor Tudor di fronte a una scelta difficile e che evidenzia la grande importanza del giovane talento nello scacchiere bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

